Путин рассказал о подготовке инженеров в России

В России к 2030 году должно быть не менее 100 инженерных школ. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с участниками IV Конгресса молодых ученых.
«В ближайшие три года мы должны подготовить специалистов в области инженерного дела, это миллион человек. А к 2030 году эта цифра должна вырасти до 1,8 миллиона», — сказал он.
По словам Путина, работу в данном направлении ведут беспрерывно. В настоящее время в стране создано 50 инженерных школ высокого уровня на базе ведущих учебных заведений.
На прошлой неделе глава государства провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Путин указал на заинтересованность в создании новых учебных заведений в республике и повышении качества образования на русском языке. Также он назвал Казахстан одним из надежных союзников России.
Жилой комплекс в Новой Москве на несколько часов остался без света
Вечер танцев в стиле ретро прошел в ДК «Созвездие» Лосино-Петровского
Путин пошутил про Медведева после известной фразы про деньги
Капремонт теплосети на улице Гоголя в Лосино-Петровском проведут в 2025 году
Администрация Лосино-Петровского встретилась с жителями села Анискино
На Сахалине суд освободил охотников за убийство краснокнижных оленей
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте