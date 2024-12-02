Путин рассказал о подготовке инженеров в России

Путин: к 2030 году инженерных школ в России должно быть минимум 100

В России к 2030 году должно быть не менее 100 инженерных школ. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с участниками IV Конгресса молодых ученых.

«В ближайшие три года мы должны подготовить специалистов в области инженерного дела, это миллион человек. А к 2030 году эта цифра должна вырасти до 1,8 миллиона», — сказал он.

По словам Путина, работу в данном направлении ведут беспрерывно. В настоящее время в стране создано 50 инженерных школ высокого уровня на базе ведущих учебных заведений.

На прошлой неделе глава государства провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Путин указал на заинтересованность в создании новых учебных заведений в республике и повышении качества образования на русском языке. Также он назвал Казахстан одним из надежных союзников России.