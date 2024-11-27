Путин назвал Казахстан надежным союзником России

Президент Владимир Путин назвал Казахстан стратегическим партнером и важным союзником России. Глава государства выступил на переговорах с лидером республики Касым-Жомартом Токаевым.

У государств есть желание искать решения сложных вопросов в двусторонних отношениях, и они находятся, добавил Путин.

Переговоры лидеров России и Казахстана проходят в резиденции Акорда. Перед началом беседы состоялась церемония официальной встречи Путина Токаевым, в рамках которой президенты представили членов своих делегаций. Международные консультации стартовали с переговоров в узком составе.

Ранее президент России заявил о поддержке строительства русскоязычных школ в Казахстане.