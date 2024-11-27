Путин поддержал стройку русскоязычных школ в Казахстане

Российский лидер Владимир Путин заявил о поддержке строительства русскоязычных школ в Казахстане. В статье для издания «Казахстанская правда» он отметил, что это важный шаг для укрепления культурных связей между странами, материал опубликовали на официальном сайте Кремля .

Глава государства подчеркнул, что Россия заинтересована не только в создании новых учебных заведений, но и в повышении качества образования на русском языке. Уже в ближайшем будущем три русскоязычных школы откроются в Кызылорде, Таразе и Туркестане.

Также Путин указал, что российская сторона признательна руководству Казахстана, которое поддерживает бережное отношение к русскому языку. Президент России отметил и учреждение в Казахстане Международной организации по русскому языку.

Статья российского президента опубликована в преддверии его государственного визита в Казахстан, он состоится 27 ноября. В программе, помимо прочего, запланированы и переговоры на высшем уровне.

Ранее президент Казахстана назвал глупостью нагнетание истерии вокруг русского языка. Политик отмечал, что русский язык в республике признан государственным.