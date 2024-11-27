Путин поддержал стройку русскоязычных школ в Казахстане
Путин заявил о поддержке русскоязычного образования в Казахстане
Российский лидер Владимир Путин заявил о поддержке строительства русскоязычных школ в Казахстане. В статье для издания «Казахстанская правда» он отметил, что это важный шаг для укрепления культурных связей между странами, материал опубликовали на официальном сайте Кремля.
Глава государства подчеркнул, что Россия заинтересована не только в создании новых учебных заведений, но и в повышении качества образования на русском языке. Уже в ближайшем будущем три русскоязычных школы откроются в Кызылорде, Таразе и Туркестане.
Также Путин указал, что российская сторона признательна руководству Казахстана, которое поддерживает бережное отношение к русскому языку. Президент России отметил и учреждение в Казахстане Международной организации по русскому языку.
Статья российского президента опубликована в преддверии его государственного визита в Казахстан, он состоится 27 ноября. В программе, помимо прочего, запланированы и переговоры на высшем уровне.
Ранее президент Казахстана назвал глупостью нагнетание истерии вокруг русского языка. Политик отмечал, что русский язык в республике признан государственным.