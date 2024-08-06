Педработникам дали больше времени для взаимодействия с детьми

ГД: преподавателям вузов дали больше времени для взаимодействия со студентами

У педагогических работников появится больше времени для взаимодействия с учениками. Такой закон приняли депутаты Госдумы.

В России уже вступил в силу документ, который сократил бюрократическую нагрузку на школьных учителей школ. Теперь они должны предоставлять всего пять обязательных документов вместо 49.

«Новый закон предлагает распространить эту норму на педагогических работников и вузов, и учреждений среднего профессионального образования», — рассказали в Госдуме.

Изменения разгрузят педагогов и повысят качество обучения. Преподаватели будут больше времени работать непосредственно со студентами.

Ранее депутаты Госдумы предложили обязать родителей содержать своих детей до 23 лет во время очной учебы в вузе. Если у них нет такой возможности, то студенты смогут получить помощь от других родственников: братьев, сестер, дедушек и бабушек. Также Минобрнауки предложило изменить порядок предоставления общежитий студентам. Жилье решили давать только малоимущим или тем, кто находится в сложной жизненной ситуации.