Минобрнауки предложило изменить порядок предоставления общежитий студентам

Правила предоставления студенческих общежитий могут изменить в России. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков предложил предоставлять их только малоимущим или тем, кто находится в сложной жизненной ситуации. Его слова привело РИА «Новости» .

«Должен быть еще один статус, отличный от общежития, где будет другая разумная стоимость, и механизмы экономические будут включаться», — заявил он.

По словам министра, затраты на общежития не соответствуют их стоимости и они де-факто выполняют социальные функции.

В конце июня Минобрнауки предложило ввести социальные стипендии для студентов, ставших родителями.

Депутаты от ЛДПР предложили сделать проезд в общественном транспорте бесплатным для всех студентов очной формы обучения.