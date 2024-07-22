Минобрнауки предложило изменить порядок предоставления общежитий студентам
Министр Фальков предложил предоставлять общежития только малоимущим студентам
Правила предоставления студенческих общежитий могут изменить в России. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков предложил предоставлять их только малоимущим или тем, кто находится в сложной жизненной ситуации. Его слова привело РИА «Новости».
«Должен быть еще один статус, отличный от общежития, где будет другая разумная стоимость, и механизмы экономические будут включаться», — заявил он.
По словам министра, затраты на общежития не соответствуют их стоимости и они де-факто выполняют социальные функции.
В конце июня Минобрнауки предложило ввести социальные стипендии для студентов, ставших родителями.
Депутаты от ЛДПР предложили сделать проезд в общественном транспорте бесплатным для всех студентов очной формы обучения.