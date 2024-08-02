Родителей захотели обязать содержать детей до 23 лет

В Госдуму внесли проект о содержании родителями своих детей-студентов до 23 лет

Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили обязать родителей содержать своих детей до 23 лет во время учебы в вузе на очной форме обучения. Законопроект оказался в распоряжении РИА «Новости» .

«Законопроектом предлагается установить обязанность родителей по содержанию совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет, если они обучаются в образовательных организациях по очной форме обучения», — говорится в пояснительной записке к проекту.

В документе отметили, что при отсутствии между родителями соглашения об уплате алиментов их размер определит суд, причем в твердой денежной сумме. Она будет выплачиваться каждый месяц.

Если у родителей нет такой возможности, то дети смогут получить помощь от других родственников — братьев, сестер, дедушек и бабушек. Прекращение права на алименты возникнет не только при достижении детьми 23 лет, но также при окончании обучения или отчислении.

По словам инициатора законопроекта, первого зампреда комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимира Сипягина, родители отвечают за своего ребенка, пока он сам не начнет самостоятельно зарабатывать деньги. Это для детей залог стабильности.

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