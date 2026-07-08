Объем нагрузки для учеников начальной школы изменится с 1 сентября

Минимальный объем аудиторной работы увеличили с 2954 до 2966 академических часов, а вот максимальный, напротив, уменьшили — с 3345 до 3305.

Ранее министерство отменило домашние задания для первоклассников с 1 сентября. В прежних рекомендациях указывалось, что вводить их можно, но на выполнение у школьника должно уходить не более часа в день.

Чтобы школьники могли за лето укрепить навыки чтения и при этом не перегружались, логопед Людмила Пищулина рекомендовала читать каждый день по 10-15 минут, чередуя разные способы (вслух, вместе со взрослым или про себя) и впоследствии обсуждая прочитанное.