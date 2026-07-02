Логопед порекомендовала способ поддержания навыков чтения у детей летом

Лето — пора отдыха, но также и возможность укрепить навыки чтения у детей. Как сделать это без лишней нагрузки для учеников начальной школы, рассказала педагог-логопед Чкаловской школы-интерната Щелковского городского округа Людмила Пищулина.

Специалист советует уделять чтению 10–15 минут ежедневно. Важно выбрать удобное время: например, утром или после дневного отдыха. Объем материала может быть небольшим — достаточно одной-двух страниц или короткого рассказа.

Для поддержания интереса логопед рекомендует чередовать форматы: чтение вслух, поочередное чтение со взрослым и самостоятельное знакомство с текстом. После чтения полезно обсудить сюжет, героев и финал истории.

Особое внимание уделяется совместному чтению со взрослыми. Важно делать короткие паузы при появлении признаков утомления у ребенка и ориентироваться на его темп. Людмила Пищулина подчеркивает значимость поощрения: похвала за старание формирует положительное отношение к занятиям. Незнакомые слова, которые встречаются в тексте, рекомендуется объяснять сразу же.

По мнению логопеда, структура летнего занятия может быть такой: 10–15 минут на чтение и 5 минут на обсуждение. При желании можно дополнительно уделить около 5 минут пересказу или ответам на вопросы по тексту. Такое распределение времени позволяет ребенку избежать переутомления и сохранить приобретенный навык. В итоге чтение должно восприниматься как спокойная привычка, приносящая пользу и положительные эмоции.