Минпросвещение отменило домашние задания для первоклассников

С 1 сентября 2026 года ученики первых классов будут заниматься без домашних заданий. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на письмо Минпросвещения.

«В первом классе обучение проводится без домашних заданий (позиция о суммарном объеме домашнего задания по всем предметам для первого класса продолжительностью выполнения один час исключена)», — заявили в документе.

До этого в действующих «Методических рекомендациях по организации домашней учебной работы», разработанных по заказу Минпросвещения, указывали, что в первом классе разрешено постепенное введение заданий на дом, но общая продолжительность их выполнения не должна была превышать одного часа.

Ранее стало известно, что детские сады будут работать по новым рекомендациям с 1 сентября. Правила затронут программу работы, занятия с дошкольниками, оформление пространств и используемые песни.