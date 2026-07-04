Мишустин поручил воссоздать Высшее военно-морское училище имени Фрунзе

Самостоятельный статус вернут двум военным учебным заведениям — Военному инженерно-техническому университету и Высшему военно-морскому училищу имени М. В. Фрунзе. Распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовали на официальном портале правовых актов.

Военный инженерно-технический университет вновь станет отдельным вузом после выделения из Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева. Учебное заведение также будет в подчинении у Министерства обороны.

История университета началась в 1939 году с Высшего военно-морского инженерно-строительного училища. Там готовили специалистов для возведения военно-морских баз и береговых укреплений. Позже вуз несколько раз менял название, в 1997 году получил статус Военного инженерно-технического университета, а с 2012-го работал в составе академии имени Хрулева.

Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе также снова станет отдельным учебным заведением. Его выведут из структуры Военно-морской академии имени адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов заявил, что им в скором времени предстоит стать командирами и применить свои знания на практике.