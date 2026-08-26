ИИ внедрили в услугу по переселению из аварийного жилья в Подмосковье

На портале госуслуг Московской области усовершенствовали услугу «Переселение граждан из аварийного жилья». Теперь при подаче заявления документы проверяет искусственный интеллект. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.

Услуга доступна на портале в разделе «Гражданам» – «Жилье» – «Статус недвижимости». Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться через ЕСИА, выбрать муниципальное образование, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы.

«Если файл не читается или не соответствует требованиям, то нейросеть сразу укажет на ошибку. Заявитель сможет оперативно заменить некорректный документ до отправки заявления в ведомство», — пояснили в ведомстве.

Воспользоваться услугой могут собственники или наниматели аварийного жилья. Результат будет доступен в личном кабинете заявителя в течение пяти рабочих дней.

Подать заявление также можно в мобильном приложении «Добродел».