Эксперт МГЮА Мухина разъяснила, что учителя не в праве требовать от учеников доступ к истории браузера

Преподаватель кафедры практической юриспруденции МГЮА имени Кутафина Юлия Мухина в разговоре с ТАСС сообщила, что учителям не предоставлено право требовать от учащихся доступ к их личным аккаунтам или истории браузера.

По словам Мухиной, действующее законодательство не предусматривает норм, которые разрешали бы педагогам запрашивать пароли или другую личную информацию у учеников для проверки использования искусственного интеллекта при выполнении заданий, отметил «Ридус».

Эксперт подчеркнула, что необходимо различать право учителя проверять выполнение школьной работы и доступ к личной информации учащегося. Конституция РФ защищает неприкосновенность личной жизни и тайну переписки.

Если образовательное учреждение получает персональные данные в процессе проверки на использование ИИ, оно обязано придерживаться закона «О персональных данных». Это значит, что данные должны обрабатываться на законной основе, с конкретной целью и не превышать необходимых пределов.

Мухина добавила, что использование пароля от личного аккаунта не является приемлемым методом для доказательства в рамках закона об образовании. Если школа решает применять цифровые методы контроля, основания и порядок их использования должны соответствовать законодательству и внутренним нормативным актам образовательного учреждения.