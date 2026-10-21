Школьники в России начнут получать оценки за поведение. Их только три

Апробация новой системы пройдет в 2026/27 учебном году со второго по восьмой классы. По итогам года, четверти либо триместра школьники получат одну из трех возможных оценок поведения, а именно образцовое, допустимое или недопустимое.

Минпросвещения возложило эту обязанность на классных руководителей. Им предстоит учесть мнение других учителей, дефектологов, социальных педагогов и проанализировать поведение детей по четырем критериям, среди которых соблюдение норм общения и дисциплинированность.

Ранее клинический психолог Михаил Сухогузов назвал основные причины нежелания детей идти в школу и объяснил, что с этим делать.