Школьники в России начнут получать оценки за поведение. Их только три
Минпросвещения утвердило три варианта оценки поведения школьников
Классные руководители получат право ставить одну из трех возможных оценок школьника за поведение. Порядок оценивания утвердило Минпросвещения, сообщило РИА «Новости».
Апробация новой системы пройдет в 2026/27 учебном году со второго по восьмой классы. По итогам года, четверти либо триместра школьники получат одну из трех возможных оценок поведения, а именно образцовое, допустимое или недопустимое.
Минпросвещения возложило эту обязанность на классных руководителей. Им предстоит учесть мнение других учителей, дефектологов, социальных педагогов и проанализировать поведение детей по четырем критериям, среди которых соблюдение норм общения и дисциплинированность.
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