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    Школьники в России начнут получать оценки за поведение. Их только три

    Минпросвещения утвердило три варианта оценки поведения школьников

    Фото: РИА «Новости»

    Классные руководители получат право ставить одну из трех возможных оценок школьника за поведение. Порядок оценивания утвердило Минпросвещения, сообщило РИА «Новости».

    Апробация новой системы пройдет в 2026/27 учебном году со второго по восьмой классы. По итогам года, четверти либо триместра школьники получат одну из трех возможных оценок поведения, а именно образцовое, допустимое или недопустимое.

    Минпросвещения возложило эту обязанность на классных руководителей. Им предстоит учесть мнение других учителей, дефектологов, социальных педагогов и проанализировать поведение детей по четырем критериям, среди которых соблюдение норм общения и дисциплинированность.

    Ранее клинический психолог Михаил Сухогузов назвал основные причины нежелания детей идти в школу и объяснил, что с этим делать.