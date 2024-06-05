Досмотр школьников перед ЕГЭ проконтролируют родительские комитеты

Контроль за процедурой досмотра школьников перед единым государственным экзаменом получат родительские комитеты. Такие полномочия им передадут в следующем году. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил глава Рособрнадзора Анзор Мусаев.

Так он отреагировал на серию жалоб со стороны выпускников на необоснованные требования проверяющих снимать одежду в поисках шпаргалок.

Глава ведомства признался, что к нему жалобы или их родителей не поступали. Но все учебные заведения, где возникли такие ситуации сейчас проверяют.

«Будем привлекать родительские комитеты и прописывать историю, когда обязательно у нас должен быть на пункте в день проведения экзамена представитель родительского комитета школы и присутствовать там и работать с родителями», — заявил Музаев.

Прокуратура Чувашии начала проверку сотрудников школы, в которой пришедших на сдачу единого государственного экзамена по русскому языку потребовали раздеться в поисках шпаргалок. Такой же скандал произошел в школе Воронежа. В дело пришлось вмешаться министру просвещения России Сергею Кравцову, который объявил, что Рособрнадзор не нашел нарушений.