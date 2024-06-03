Школу в Чувашии проверят после сообщений об оголяющихся перед ЕГЭ подростках

В Чувашии начали проверку после сообщений о раздеваниях школьников перед сдачей Единого госэкзамена в одной из школ в Яльчикском районе. В обстоятельствах случившегося сейчас разбирается прокуратура региона .

О том, что подростков заставили раздеваться до нижнего белья перед сдачей ЕГЭ по русскому языку, ранее сообщил Mash. По информации Telegram-канала, такие меры для выпусков приняли в СОШ в селе Яльчики.

Школьники пожаловались, что им приходилось практически оголяться перед охраной во время досмотра, чтобы их пропустили сдавать экзамен. У некоторых девочек из-за этого сдали нервы. Были и истерики, и звонки родителям, добавил источник Mash.

Мать одной из учениц этой школы в комментарии 360.ru заявила, что ее дочь дружит с 11-классницами и подобного, как уверяет девочка, в школе не было.

«Ни у кого не было никаких истерик, все нормально писали экзамены», — добавила женщина.