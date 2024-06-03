Школу в Чувашии проверят после сообщений об оголяющихся перед ЕГЭ подростках

Прокуратура Чувашии проверит сообщения о раздеваниях подростков перед ЕГЭ

Фото: РИА «Новости»

В Чувашии начали проверку после сообщений о раздеваниях школьников перед сдачей Единого госэкзамена в одной из школ в Яльчикском районе. В обстоятельствах случившегося сейчас разбирается прокуратура региона.

О том, что подростков заставили раздеваться до нижнего белья перед сдачей ЕГЭ по русскому языку, ранее сообщил Mash. По информации Telegram-канала, такие меры для выпусков приняли в СОШ в селе Яльчики.

Школьники пожаловались, что им приходилось практически оголяться перед охраной во время досмотра, чтобы их пропустили сдавать экзамен. У некоторых девочек из-за этого сдали нервы. Были и истерики, и звонки родителям, добавил источник Mash.

Мать одной из учениц этой школы в комментарии 360.ru заявила, что ее дочь дружит с 11-классницами и подобного, как уверяет девочка, в школе не было.

«Ни у кого не было никаких истерик, все нормально писали экзамены», — добавила женщина.

В прокуратуре региона заявили, что установят истину в ходе проверки, а также дадут правовую оценку работе должностных лиц, которые отвечали за организацию проведения государственной итоговой аттестации.

«При наличии оснований (в случае подтверждения факта нарушений) будут приняты меры прокурорского реагирования», — предупредили в надзорном ведомстве.

В конце мая на аналогичную ситуацию пожаловались школьники из Воронежа. По словам молодых людей, их заставили снимать одежду на глазах у одноклассников и охранников, чтобы проверить перед сдачей ЕГЭ.

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