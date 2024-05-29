Воронежских школьниц не заставляли раздеваться перед ЕГЭ — Кравцов

Минпросвещения: школьниц в Воронеже не заставляли раздеваться перед ЕГЭ

Фото: РИА «Новости»

Учениц воронежской школы № 62 не заставляли раздеваться перед ЕГЭ. Такое заявление сделал министр просвещения России Сергей Кравцов, сообщил Telegram-канал Shot.

«Что касается Воронежа, то разобрался Рособрнадзор, и вот те факты, о которых говорили, — они не соответствуют действительности. Там все было сделано в соответствии с регламентом», — сказал он.

Ранее появилась информация, что воронежских школьниц якобы заставили раздеться перед ЕГЭ. Выпускницам пришлось снимать нижнее белье на пороге учебного заведения. Полиция начала проверку, а свидетелей происшествия попросили обратиться в Минобразования.

Охрана якобы требовала от девушек снять бюстгальтеры, в одном случае даже трусы, чтобы пройти рамку металлодетектора. Депутат Нина Останина назвала случившееся страшной и циничной ситуацией, которая унижет достоинство детей. Кроме того, школьники испытали сильный стресс перед задачей экзамена.

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