Сегодня 14:29 «Школа, а не тюрьма». Кого накажут за раздевание воронежских выпускников перед ЕГЭ Аналитик Веселов: охрана воронежской школы не имела права досматривать детей 0 0 0 Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press Эксклюзив

Общество

ЕГЭ

Дети

Школы

Скандалы

Школьники

Экзамены

Воронежские школьницы пожаловались, что их заставили снимать одежду на глазах у одноклассников и охранников — так подростков проверяли перед сдачей Единого государственного экзамена. Что произошло на самом деле, как отреагировали местные власти и кто виновен, разбирался 360.ru.

Прилюдно раздевались на крыльце Поход на главный экзамен в жизни — и без того серьезное испытание — обернулся для выпускниц из Воронежа еще и унижением. Одна из девушек рассказала «Вести Воронеж», что металлодетектор упорно звенел, не пропуская ее на ЕГЭ в школе № 62. Проверяющие попросили снять сперва бижутерию и обувь, а потом бюстгальтер — якобы в нем «звенели» косточки. В итоге, по словам школьницы, раздеться пришлось десятку девочек, одна даже сняла трусы. Все это происходило на крыльце образовательного учреждения, прилюдно. Одевались они уже в туалете, многие расплакались.

Фото: Belkin Aleksey/news.ru / Global Look Press

Другая выпускница сообщила, что ее заставили испортить нижнее белье — рамка металлодетектора звенела из-за маленького металлического украшения на бюстгальтере. Его потребовали оторвать, задрав футболку.

В мою аудиторию зашли три девушки без лифчиков. Одну девушку не пропускали в корсете. Других просили снять косточки. Девушку с брекетами допустили только через час. Лифчики снимали не в туалете. Был заход в школу, и там стояла рамка. Кто пищал, их выводили, на улице проверяли. Одна из учениц школы № 62 — в комментарии «Воронеж сейчас»

Очевидцы отметили в разговоре с журналистами, что девушкам приходилось снимать пирсинг в нестерильных условиях. Мать одной из воронежских школьниц призналась: дочь в слезах пожаловалась, что директор школы якобы трогал ее за грудь, чтобы проверить, не спрятан ли телефон. Выпускница отказалась снимать нижнее белье у металлодетектора.

Мальчикам повезло больше: в основном их заставляли только оставлять ремни. Но как минимум одному из выпускников в день экзамена все же пришлось стоять при одноклассниках в трусах. Школьник заявил РЕН ТВ, что не взял с собой ничего запрещенного, а на брюках не было металлических элементов — даже пуговиц. Но их все равно попросили снять.

Фото: Belkin Aleksey/news.ru / Global Look Press

Реакция властей: «конфликтов не фиксировали» Родители выпускников обратились в Министерство образования области и прокуратуру. В правительстве региона поначалу пообещали всесторонне изучить ситуацию и добавили, что записи с камер видеонаблюдения уже запросили. Попросили учесть, что в этом году на экзаменах уделяют особое внимание вопросам безопасности. Вскоре появились результаты служебной проверки — и весьма неожиданные: согласно им, этические нормы не нарушались, к школьникам не прикасались, девушек досматривали только охранники женского пола.

В Министерстве образования Воронежской области заверили, что более 130 учащихся из 143 прошли через рамку металлодетектора школы № 62 без проблем. Сработал он всего несколько раз, но «конфликтных ситуаций в рамках входа в ППЭ не зафиксировано», как и «признаков тревожности и нервного возбуждения» у выпускников. В медпункт пришел только один юноша, почувствовавший себя плохо. После получения медпомощи он вернулся в аудиторию.

Интересно В школе 360.ru заявили, что не дают комментариев по телефону, и предложили приехать лично. В школе 360.ru заявили, что не дают комментариев по телефону, и предложили приехать лично.

Понятно, что металлодетекторы реагируют на любой металлический предмет. Однако, как оказалось, работу рамок можно и нужно регулировать. Например, прибор покажет максимальную цифру 10, если человек пытается пронести пистолет или большой нож, и максимум 2-3, если речь идет о ключах и пирсинге. Тут все зависит от здравого смысла охраны.

Фото: РИА «Новости»

«Задача охранных предприятий, сотрудников службы безопасности — контролировать рамки и выявлять, что пищит. Конечно, рамки металлодетектора можно убавить. <…> Но не все сотрудники охраны умеют правильно ими управлять. Можно было скорректировать рамки в моменте, но такую команду, как правило, не дают. Кроме того, охране это было не нужно. Она забывает, что на объекте несет ответственность за жизнь и здоровье посетителей, в этом случае детей. Поэтому нельзя исключать какие-то факты, связанные с халатностью», — отметил в разговоре с 360.ru эксперт-аналитик по безопасности и антитеррору Станислав Веселов. Он допустил, что мощность металлодетекторов могли, наоборот, прибавить, чтобы обезопасить детей. В школах ответственность за эту сферу лежит в первую очередь на заместителе директора по безопасности, начальнике охраны, руководстве. Иногда в решении вопросов участвует даже Росгвардия, поскольку в последнее время «контроль деятельности охранных предприятий строго регламентирован».

Могут ли проверяющие и охранники досматривать детей? Стоит различать понятия «осмотр» и «досмотр», подчеркнул специалист.

[При входе на экзамен ребенка] могут осмотреть, но досмотр и осмотр очень сильно различаются. Полностью досматривать посетителей объекта по закону могут только сотрудники полиции. Сотрудники безопасности вправе присутствовать и оказывать содействие. <…> Сотрудники охраны в школах не имеют права досматривать детей — только совместно осмотреть в присутствии заместителя директора школы по воспитательной работе, по безопасности. Станислав Веселов

Заставлять выпускников прилюдно раздеваться, разумеется, недопустимо, добавила уполномоченный по правам ребенка Республики Татарстан, председатель общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец. «Если у кого-то есть подозрения, что дети проносят шпаргалки либо гаджеты, должно быть специально отведенное закрытое пространство, где можно ознакомиться с содержимым сумок и одежды, а после этого дать возможность одеться и пойти. Причем все это должно проходить во время, которое не отнимут от сдачи экзамена. То, что детей заставили раздеваться при всех, — нарушение не только законов страны, но и нравственных, этических», — заверила она. По мнению омбудсмена, поведение проверяющих и охраны образовательного учреждения попросту «противоречит здравому смыслу».

Все-таки прежде всего мы люди, а потом уже исполнители правил. <…> С каким настроением дети должны сдавать экзамены? Это не самое лучшее воспоминание вообще обо всей школе. Оно может перечеркнуть все, что было сделано за 11 лет обучения. Ирина Волынец

Накажут ли виновных? У родителей пожаловавшихся учеников есть хорошие шансы защитить их права, обратившись в прокуратуру, считает директор московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский. Хотя о возможном наказании судить сложно — ситуация двоякая.

Родители могут обратиться в прокуратуру с жалобой. Но пока не понятно, каким будет результат, ведь, с одной стороны, есть требования безопасности, с другой, — действия, которые можно расценить как унижающие человеческое достоинство. Я уважаю презумпцию невиновности. Возможно, проверяющие руководствовались какими-то нормативными актами, хотя мне как человеку, который регулярно посещает следственные изоляторы, летает на самолетах, с такими требованиями безопасности даже в более строгих режимных учреждениях сталкиваться не приходилось. Мне кажется, у родителей есть хорошие шансы на то, чтобы защитить права детей. В любом случае ситуация, на мой взгляд, требует вмешательства органов. Дмитрий Аграновский

Даже если получится доказать, что проверяющие действовали формально правомерно, необходимо подкорректировать нормы, потому что это все-таки школа, а не тюрьма, не воинская часть, не режимное учреждение. Должна быть какая-то разумность, продолжил эксперт. «Сложно сказать, каким будет наказание, поскольку еще не понятно, какие именно нормы нарушили. Для этого как раз проводится проверка. Возможно, будут какие-то меры дисциплинарного воздействия. Не думаю, что речь идет о строгой административной и тем более уголовной ответственности, но надо выяснить мотивы, все обстоятельства», — объяснил Аграновский.

Фото: Global Look Press

Он предположил, что проверяющие унизили школьников не умышленно, а пытаясь «защищать общественно значимые интересы», соблюдать меры безопасности. Ситуация в любом случае нестандартная. Конституцией и нормативными актами запрещено обращение, унижающее человеческое достоинство обращение. Если такое происходит, пусть даже вынужденно, должны вмешиваться соответствующие органы, подытожил эксперт.

Следственный комитет начал проверку сообщений о досмотре школьниц перед экзаменом в Воронеже. Об этом РИА «Новости» заявили в региональном управлении.