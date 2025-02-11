Доход учителя предложили связать с успехами учеников

Правительство и ФНС прорабатывают возможность вознаграждения учителей за успехи их учеников во взрослой жизни. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, выступая на пленарном заседании Госдумы.

«Как для тренеров, которые подготовили чемпионов в спорте: по всей цепочке, кто создавал этот успех спортсмена, их вознаграждают», — объяснил зампредседателя правительства.

Такая мера может стать одним из инструментов в стратегии развития образования, которую сейчас обсуждают в парламенте.

В декабре президент Владимир Путин на заседании СПЧ призвал снизить бюрократическую нагрузку на учителей, чтобы у тех было больше времени на основное призвание — качественное обучение и воспитание подрастающего поколения.

Тогда же глава сервиса по подбору персонала SuperJob Алексей Захаров отметил, что рынок труда разбалансирован и что курьер может зарабатывать в несколько раз больше учителя начальных классов.