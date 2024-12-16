Курьеры в России стали зарабатывать в 3-5 раз больше учителей

Рынок труда в России разбалансирован. Об этом сообщил «Коммерсанту» глава сервиса по подбору персонала SuperJob Алексей Захаров.

«Не может в нормально сбалансированной экономике курьер получать больше, чем начинающий токарь… А у нас может. Не может курьер получать в три-пять раз больше, чем учитель начальных классов… А у нас может», — заметил он.

По словам Захарова, сейчас сфера услуг все больше вытягивает людей из реального сектора. Это связано с некоторыми моментами налогового регулирования, которые позволяют работодателям предлагать более высокую зарплату за неквалифицированную работу, чем реальный сектор способен предложить за квалифицированную.

Захаров допустил, что дефицит квалифицированных кадров усугубится, поскольку сложившиеся обстоятельства приведут к цикличности. Специалист по подбору персонала SuperJob подчеркнул, что молодые люди не захотят становиться инженерами, если курьером смогут зарабатывать больше.

Ранее в Минтруда сообщили, что самая высокая зарплата среди высококвалифицированных мигрантов, которых планируется привлечь по квоте, достигает 380 тысяч рублей.