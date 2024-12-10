Путин призвал снизить бюрократическую нагрузку на педагогов и врачей

Бюрократическую нагрузку на врачей и педагогов необходимо снизить. С таким предложением выступил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Честно говоря, мы постоянно в последнее время говорим о перегруженности различными отчетными документами и врачей, и педагогов», — отметил он.

Президент согласился с тем, что у педагогов должно быть как можно больше времени для качественного обучения и воспитания, к которому они призваны. Для этого, по словам главы государства, необходимо сократить бюрократическую часть работы учителей.

Ранее Путин анонсировал новую систему оплаты труда бюджетников с 2025 года. По его мнению, не должно быть сильного разброса в зарплатах медиков, учителей и других специалистов.