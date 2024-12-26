Чернышенко призвал пересмотреть образовательные стандарты из-за большой нагрузки

Российские власти знают о проблеме высокой нагрузки на школьников, нужно пересматривать образовательные стандарты. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в беседе с РИА «Новости» .

«Нужно существенно пересматривать федеральные образовательные стандарты с точки зрения разумной нагрузки и на учеников, и на учителей», — сказал он.

Чернышенко отметил, что по этому вопросу уже ведут тесную и эффективную работу с депутатами.

Ранее депутат Московской областной думы Анатолий Никитин предложил ввести нормативы по количеству домашнего задания для школьников. По его словам, детям нельзя тратить на нее больше 2,5 часа в день.

До этого в Госдуме предложили сократить количество уроков в школе, чтобы уменьшить нагрузку на учащихся без снижения уровня знаний. По словам замглавы комитета ГД по просвещению Яны Лантратовой, школьная программа сосредоточена только на академических достижениях и не учитывает эмоциональное состояние учеников.