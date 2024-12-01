В Госдуме предложили уменьшить количество уроков в школах
Депутат Лантратова: сокращение количества уроков снизит нагрузку на школьников
Сокращение количества уроков может значительно уменьшить нагрузку на учащихся, при этом не снижая уровень их знаний. Об этом первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова рассказала ТАСС.
Она отметила, что зачастую школьная программа сосредоточена исключительно на академических достижениях, не учитывая физическое и эмоциональное благополучие детей.
«Для решения этой проблемы необходимо пересмотреть подходы к образованию», — сказала она.
По мнению Лантратовой, в школах следует уделять больше внимания внеучебной деятельности, которая помогает развивать творческие способности и способствует социальной адаптации учащихся. Она убеждена, что школьники должны заниматься спортом и искусством.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете зачислять в школы детей мигрантов, которые плохо знают русский язык. После мониторинг показал, что более 58% учащихся-мигрантов успешно сдали школьные тесты на знание русского языка. В то же время 18% учеников испытывают трудности с русским языком или не владеют им совсем.