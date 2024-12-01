В Госдуме предложили уменьшить количество уроков в школах

Сокращение количества уроков может значительно уменьшить нагрузку на учащихся, при этом не снижая уровень их знаний. Об этом первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова рассказала ТАСС .

Она отметила, что зачастую школьная программа сосредоточена исключительно на академических достижениях, не учитывая физическое и эмоциональное благополучие детей.

«Для решения этой проблемы необходимо пересмотреть подходы к образованию», — сказала она.

По мнению Лантратовой, в школах следует уделять больше внимания внеучебной деятельности, которая помогает развивать творческие способности и способствует социальной адаптации учащихся. Она убеждена, что школьники должны заниматься спортом и искусством.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете зачислять в школы детей мигрантов, которые плохо знают русский язык. После мониторинг показал, что более 58% учащихся-мигрантов успешно сдали школьные тесты на знание русского языка. В то же время 18% учеников испытывают трудности с русским языком или не владеют им совсем.