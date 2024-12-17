Депутат Никитин предложил ограничить объем и время на выполнение домашних заданий у школьников

Депутат Мособлдумы Анатолий Никитин выступил с предложением ввести строгие нормативы по объему домашнего задания для школьников. Об этом сообщило издание NEWS.ru .

По его мнению, дети не должны тратить на домашнюю работу более 2,5 часа в день. При этом нагрузка не должна зависеть от того, сколько материала успел объяснить учитель.

«Предлагаю рассмотреть некоторые варианты решения ситуации. Ввести строгие нормативы на объемы домашнего задания по каждому предмету. На их выполнение должно уходить не более 2,5 часа в день. Они не должны зависеть от того, сколько материала учитель успел объяснить. Уменьшить объем домашних заданий на выходные и праздники», — заявил Никитин.

Он также подчеркнул необходимость создания механизма взаимодействия между родителями, учителями и психологами для получения обратной связи о влиянии нагрузки на школьников. Подход должен быть эффективным, давать детям возможность уделять время спортивным и творческим секциям, общению со сверстниками, но не допускать его избытка.

Вопрос чрезмерной школьной нагрузки действительно остро стоит перед обществом. Более 70% родителей учеников средних классов обеспокоены объемом домашнего задания. Родители старшеклассников отмечают загруженность учебой более восьми часов ежедневно, а у детей начальных классов наблюдается повышенная тревожность и частые эмоциональные всплески. Среднее время выполнения домашнего задания составляет 4,5 часа.