Чернышенко подвел итоги учебного года на ПМЭФ-2026

Учебный год в российских школах завершился без сбоев. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью РИА «Новости» на полях ПМЭФ.

По его словам, в этом году впервые по поручению президента России Владимира Путина основной период государственной итоговой аттестации начался 1 июня. Расписание экзаменов синхронизировали с окончанием учебного года.

«Это удобно для учителей и ребят», — отметил Чернышенко.

Он также добавил, что на ЕГЭ зарегистрировались более 700 тысяч человек, на ОГЭ — более 1,6 миллиона.

Единый государственный экзамен стартовал в России в штатном режиме 1 июня. Первыми стали экзамены по истории, литературе и химии.

Основной период сдачи ОГЭ-2026 начался по всей стране 2 июня. Сначала школьники сдали экзамен по математике. В субботу, 6 июня, выпускникам девятого класса предстоит сдать информатику и иностранные языки, а во вторник, 9 июня, — русский.