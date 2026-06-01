ЕГЭ-2026 стартовал в России в штатном режиме

Единый государственный экзамен стартовал в России в штатном режиме. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, сообщила пресс-служба ведомства.

«Все экзаменационные пункты готовы к приему участников и работают по установленному графику. Организационные процессы отлажены», — сказал министр.

Кравцов добавил, что для честной и объективной оценки знаний выпускников созданы все условия. По его словам, особенно важно, чтобы выпускники чувствовали себя уверенно и спокойно во время ЕГЭ.

В 2026 году ЕГЭ сдают около 750 тысяч школьников. Экзамены пройдут во всех 89 регионах России, а также в образовательных организациях 54 зарубежных стран.

Ранее стало известно, что мошенники стали предлагать школьникам платную пересдачу экзаменов. Аферисты обещают за деньги повысить баллы через своих людей в региональных комиссиях.