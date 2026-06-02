Во вторник, 2 июня, в России стартовал основной период сдачи ОГЭ-2026. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

«Начинается основной период проведения государственной итоговой аттестации для выпускников девятых классов, который продлится до 6 июля», — рассказали в ведомстве.

Экзамены проведут в 87 российских регионах и образовательных организациях в 58 зарубежных странах.

Государственную итоговую аттестацию в форме основного государственного экзамена в нынешнем году сдадут порядка 1,7 миллиона учеников. Для проведения ОГЭ задействуют больше 12 тысяч площадок.

Во вторник состоится экзамен по математике. В субботу, 6 июня, выпускники будут сдавать информатику и иностранные языки. Русский язык запланировали на следующий вторник, 9 июня.

Ранее стало известно, что ЕГЭ-2026 стартовал в России в штатном режиме. Экзамены пройдут во всех 89 регионах страны.