29 сентября 2026 16:30 Два звездопада украсят небо в октябре: когда смотреть Дракониды и Ориониды? Фото: 360.ru Эксклюзив

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Сразу два метеорных потока достигнут пика активности в октябре 2026 года. В ночь на 9 октября можно будет наблюдать Дракониды, а спустя почти две недели — Ориониды, рожденные частицами знаменитой кометы Галлея. Первый звездопад в этом году совпадет с практически чистым небом, а наблюдению второго, наоборот, помешает яркая Луна.

Когда смотреть Дракониды Первым октябрьским звездопадом станут Дракониды. Метеорный поток ежегодно действует с 6 по 10 октября, а в 2026 году максимум его активности придется на 9 октября. Пик ожидается примерно в 04:00 по московскому времени, сообщил Московский планетарий. Лучшее время для наблюдения — вечер 8 октября и ночь на 9-е. Астрономы ожидают от пяти до 15 метеоров в час. Условия в этом году складываются особенно благоприятные. Новолуние наступит 10 октября, поэтому в ночь максимума естественный спутник Земли практически не будет засвечивать небо. В вечерние часы их радиант будет находиться высоко над северо-западным горизонтом рядом с астеризмом Голова Дракона. Лучше всего поток виден в Северном полушарии. Заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Богачев объяснил 360.ru, почему у каждого метеорного потока есть свой радиант. В действительности на Землю не падают звезды — планета во время движения по орбите встречается с облаками пыли и мелких частиц.

Земля в движении по орбите как бы врезается в облако из пыли, из мелких камешков. Эти пылинки и камешки врезаются в атмосферу Земли. Поэтому для звездопадов характерно направление на небе, с которого эти объекты летят на нас. Сергей Богачев

Названия потоков как раз указывают на расположение их радиантов: у Драконид он находится в созвездии Дракона, а у Орионид — в Орионе. Для поиска второго Богачев посоветовал ориентироваться на яркую Бетельгейзе.

Фото: Charlotte Graham/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Почему Дракониды необычны

Сами метеоры Драконид отличаются красноватым оттенком и сравнительно медленным движением. Источник потока — периодическая комета 21P/Джакобини — Циннера. По данным NASA, ее диаметр составляет около двух километров, а один оборот вокруг Солнца она совершает примерно за 6,6 года. При возвращении во внутреннюю часть Солнечной системы ядро кометы выбрасывает частицы льда и породы. Оставшийся шлейф вещества и порождает ежегодные Дракониды. Обычно Дракониды нельзя назвать очень мощным потоком, однако их отличают внезапные всплески активности. Московский планетарий указывает, что иногда интенсивность увеличивается до 100–400 метеоров в час. В 1998 году кратковременная вспышка достигала 700 метеоров в час — ее наблюдали в Сибири и на Дальнем Востоке. Особенно впечатляющими стали звездные дожди 1933 и 1946 годов. NASA приводит еще более наглядные исторические данные: в 1933-м в Европе во время пика наблюдали около 500 Драконид в минуту, а в 1946 году в США — от 50 до 100 в минуту.

Фото: Charlotte Graham/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Богачев призвал не воспринимать расчетное число метеоров как гарантию того, что наблюдатель действительно увидит их все. Такие показатели рассчитывают для наиболее благоприятных условий — темного неба и хорошего положения радианта.

Цифры порой вводят в избыточный оптимизм. Это максимальное значение, которое можно увидеть на идеальном черном небе, в идеальных условиях. Дракониды и Ориониды — потоки среднего или сильнее среднего уровня, но не самые крупные в году. В обычных условиях обычному человеку, наверное, получится увидеть одну падающую звезду в 5-10 минут.

Предсказать внезапный метеорный шторм, подобный историческим вспышкам Драконид, по словам астрофизика, крайне сложно. «Бывают годы, когда потоки очень сильные. Земля влетает в более плотную часть пылевого облака, и число метеоров увеличивается. Но мы не понимаем, когда Земля куда влетит, поэтому в любой год может произойти очень яркое событие», — добавил Богачев.

Фото: Global Look Press / www.globallookpress.com

Когда Ориониды достигнут пика

Ориониды действуют ежегодно со 2 октября по 7 ноября, а их интенсивность в районе пика составляет примерно 15–20 метеоров в час. NASA подтверждает тот же период активности и дает примерно 10–20 метеоров в час. Московский планетарий ожидает максимум активности около 21:00 по московскому времени 21 октября. Полнолуние наступит 26 октября, поэтому яркий лунный свет во время максимума Орионид будет существенно мешать наблюдениям. Комета Галлея и Ориониды Ориониды возникают благодаря частицам, оставленным кометой 1P/Галлея. Каждый раз, когда она проходит через внутреннюю часть Солнечной системы, ядро выбрасывает в пространство лед и каменную пыль. Та же комета отвечает сразу за два известных метеорных потока: в мае ее частицы порождают Эта-Аквариды, а в октябре — Ориониды. Комете Галлея требуется около 76 лет, чтобы совершить один оборот вокруг Солнца. В последний раз ее можно было наблюдать в 1986 году, а следующее возвращение во внутреннюю часть Солнечной системы ожидается в 2061-м.

Фото: 360.ru

По словам Богачева, Земля встречается с Орионидами примерно в одно и то же время каждый год, поскольку орбиты и самой планеты, и кометы остаются относительно стабильными. Земля ежегодно проходит через область, где ее путь пересекается с оставленным небесным телом пылевым шлейфом.

Почти все метеорные потоки — очень растянутые длинные хвосты комет. Ориониды — пылевой шлейф от кометы Галлея. Так как ее орбита и орбита Земли стабильны в пространстве, раз в год Земля просто встречается с этим шлейфом.

При этом далеко не каждая комета создает наблюдаемый с Земли метеорный поток: для этого ее пылевой след должен пересекаться с орбитой нашей планеты, добавил Богачев.

Скорость и внешний вид Орионид

Частицы потока входят в атмосферу Земли со скоростью около 66 километров в секунду. Быстрые метеоры способны оставлять за собой светящиеся следы, сохраняющиеся от нескольких секунд до нескольких минут. Иногда среди Орионид встречаются и особенно яркие болиды. Большинство метеоров потока имеют белый цвет, однако встречаются красные, сине-зеленые, желтые и оранжевые. NASA называет Ориониды одним из наиболее красивых ежегодных метеорных потоков.

Фото: Daniel Reinhardt/dpa / www.globallookpress.com

Как наблюдать за метеорным потоком

Специальное оборудование для наблюдения за Драконидами и Орионидами не понадобится. Более того, невооруженный глаз для такой задачи может оказаться удобнее оптики, рассказал Богачев. «Достаточно глаз. У человека широкое поле зрения, он видит большую часть неба и хорошо реагирует на такие быстрые движения. Если вы пытаетесь снять это с аппарата, скорее, вам это только повредит: пока будете наводить, звезда уже упадет», — объяснил ученый. Главное условие — ясное и достаточно темное небо. В качестве простого ориентира Богачев предложил посмотреть, различим ли Млечный Путь.

Если вы выходите под небо и видите Млечный Путь, значит, ваше звездное небо довольно качественное для наблюдения. Если не видите ничего, кроме Луны, а остальные звезды засвечены городом, увидеть падающую звезду будет непросто.