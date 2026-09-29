Два звездопада украсят небо в октябре: когда смотреть Дракониды и Ориониды?
Сразу два метеорных потока достигнут пика активности в октябре 2026 года. В ночь на 9 октября можно будет наблюдать Дракониды, а спустя почти две недели — Ориониды, рожденные частицами знаменитой кометы Галлея. Первый звездопад в этом году совпадет с практически чистым небом, а наблюдению второго, наоборот, помешает яркая Луна.
Когда смотреть Дракониды
Первым октябрьским звездопадом станут Дракониды. Метеорный поток ежегодно действует с 6 по 10 октября, а в 2026 году максимум его активности придется на 9 октября. Пик ожидается примерно в 04:00 по московскому времени, сообщил Московский планетарий.
Лучшее время для наблюдения — вечер 8 октября и ночь на 9-е. Астрономы ожидают от пяти до 15 метеоров в час.
Условия в этом году складываются особенно благоприятные. Новолуние наступит 10 октября, поэтому в ночь максимума естественный спутник Земли практически не будет засвечивать небо.
В вечерние часы их радиант будет находиться высоко над северо-западным горизонтом рядом с астеризмом Голова Дракона. Лучше всего поток виден в Северном полушарии.
Заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Богачев объяснил 360.ru, почему у каждого метеорного потока есть свой радиант. В действительности на Землю не падают звезды — планета во время движения по орбите встречается с облаками пыли и мелких частиц.
Земля в движении по орбите как бы врезается в облако из пыли, из мелких камешков. Эти пылинки и камешки врезаются в атмосферу Земли. Поэтому для звездопадов характерно направление на небе, с которого эти объекты летят на нас.
Сергей Богачев
Названия потоков как раз указывают на расположение их радиантов: у Драконид он находится в созвездии Дракона, а у Орионид — в Орионе. Для поиска второго Богачев посоветовал ориентироваться на яркую Бетельгейзе.
Почему Дракониды необычны
Сами метеоры Драконид отличаются красноватым оттенком и сравнительно медленным движением.
Источник потока — периодическая комета 21P/Джакобини — Циннера. По данным NASA, ее диаметр составляет около двух километров, а один оборот вокруг Солнца она совершает примерно за 6,6 года.
При возвращении во внутреннюю часть Солнечной системы ядро кометы выбрасывает частицы льда и породы. Оставшийся шлейф вещества и порождает ежегодные Дракониды.
Обычно Дракониды нельзя назвать очень мощным потоком, однако их отличают внезапные всплески активности. Московский планетарий указывает, что иногда интенсивность увеличивается до 100–400 метеоров в час. В 1998 году кратковременная вспышка достигала 700 метеоров в час — ее наблюдали в Сибири и на Дальнем Востоке.
Особенно впечатляющими стали звездные дожди 1933 и 1946 годов. NASA приводит еще более наглядные исторические данные: в 1933-м в Европе во время пика наблюдали около 500 Драконид в минуту, а в 1946 году в США — от 50 до 100 в минуту.
Богачев призвал не воспринимать расчетное число метеоров как гарантию того, что наблюдатель действительно увидит их все. Такие показатели рассчитывают для наиболее благоприятных условий — темного неба и хорошего положения радианта.
Цифры порой вводят в избыточный оптимизм. Это максимальное значение, которое можно увидеть на идеальном черном небе, в идеальных условиях. Дракониды и Ориониды — потоки среднего или сильнее среднего уровня, но не самые крупные в году. В обычных условиях обычному человеку, наверное, получится увидеть одну падающую звезду в 5-10 минут.
Предсказать внезапный метеорный шторм, подобный историческим вспышкам Драконид, по словам астрофизика, крайне сложно.
«Бывают годы, когда потоки очень сильные. Земля влетает в более плотную часть пылевого облака, и число метеоров увеличивается. Но мы не понимаем, когда Земля куда влетит, поэтому в любой год может произойти очень яркое событие», — добавил Богачев.
Когда Ориониды достигнут пика
Ориониды действуют ежегодно со 2 октября по 7 ноября, а их интенсивность в районе пика составляет примерно 15–20 метеоров в час. NASA подтверждает тот же период активности и дает примерно 10–20 метеоров в час.
Московский планетарий ожидает максимум активности около 21:00 по московскому времени 21 октября.
Полнолуние наступит 26 октября, поэтому яркий лунный свет во время максимума Орионид будет существенно мешать наблюдениям.
Комета Галлея и Ориониды
Ориониды возникают благодаря частицам, оставленным кометой 1P/Галлея. Каждый раз, когда она проходит через внутреннюю часть Солнечной системы, ядро выбрасывает в пространство лед и каменную пыль.
Та же комета отвечает сразу за два известных метеорных потока: в мае ее частицы порождают Эта-Аквариды, а в октябре — Ориониды. Комете Галлея требуется около 76 лет, чтобы совершить один оборот вокруг Солнца. В последний раз ее можно было наблюдать в 1986 году, а следующее возвращение во внутреннюю часть Солнечной системы ожидается в 2061-м.
По словам Богачева, Земля встречается с Орионидами примерно в одно и то же время каждый год, поскольку орбиты и самой планеты, и кометы остаются относительно стабильными. Земля ежегодно проходит через область, где ее путь пересекается с оставленным небесным телом пылевым шлейфом.
Почти все метеорные потоки — очень растянутые длинные хвосты комет. Ориониды — пылевой шлейф от кометы Галлея. Так как ее орбита и орбита Земли стабильны в пространстве, раз в год Земля просто встречается с этим шлейфом.
При этом далеко не каждая комета создает наблюдаемый с Земли метеорный поток: для этого ее пылевой след должен пересекаться с орбитой нашей планеты, добавил Богачев.
Скорость и внешний вид Орионид
Частицы потока входят в атмосферу Земли со скоростью около 66 километров в секунду.
Быстрые метеоры способны оставлять за собой светящиеся следы, сохраняющиеся от нескольких секунд до нескольких минут. Иногда среди Орионид встречаются и особенно яркие болиды.
Большинство метеоров потока имеют белый цвет, однако встречаются красные, сине-зеленые, желтые и оранжевые. NASA называет Ориониды одним из наиболее красивых ежегодных метеорных потоков.
Как наблюдать за метеорным потоком
Специальное оборудование для наблюдения за Драконидами и Орионидами не понадобится. Более того, невооруженный глаз для такой задачи может оказаться удобнее оптики, рассказал Богачев.
«Достаточно глаз. У человека широкое поле зрения, он видит большую часть неба и хорошо реагирует на такие быстрые движения. Если вы пытаетесь снять это с аппарата, скорее, вам это только повредит: пока будете наводить, звезда уже упадет», — объяснил ученый.
Главное условие — ясное и достаточно темное небо. В качестве простого ориентира Богачев предложил посмотреть, различим ли Млечный Путь.
Если вы выходите под небо и видите Млечный Путь, значит, ваше звездное небо довольно качественное для наблюдения. Если не видите ничего, кроме Луны, а остальные звезды засвечены городом, увидеть падающую звезду будет непросто.
Пропуск точной даты максимума еще не означает, что звездопад увидеть не получится. Земля проходит через пылевой шлейф не мгновенно, поэтому активность метеорных потоков сохраняется и рядом с пиковыми датами.
«Для Драконид это 8–9 октября, для Орионид обычно называют 21 октября. Но это не значит, что, если выйти 20 или 22 числа, вы ничего не увидите. Это пик, а обычно такие события длятся два-три, а то и четыре дня. Если 21 октября облачное небо, можно попробовать выйти через день, и не исключено, что вы все равно что-то увидите», — заключил Богачев.