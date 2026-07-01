Вспышка высшего уровня произошла на Солнце

Резкое усиление активности на Солнце вызвало первую за последние месяцы вспышку высшего уровня. Об этом сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Вот и первая X вспышка», — заявили ученые.

Приборы зафиксировали пиковую активность в 00:30. Предыдущая крупная вспышка произошла 30 июня в 16:00, но ей присвоили класс ниже.

Солнечная активность, по информации специалистов лаборатории, усилилась 29 июня. Всего за сутки ученые зарегистрировали 17 вспышек вместо восьми и пяти в предыдущие дни. Вспышки высшего класса фиксировали в феврале, включая самую крупную X8.1.

Ранее ученые спрогнозировали сближение астероида 2024 YR4 с Землей. По предварительным расчетам, он может войти в атмосферу.