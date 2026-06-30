Опасный астероид сблизится с Землей

Ученый Бурмистров: астероид 2024 YR4 сблизится с Землей в 2028 году

Потенциально опасный астероид 2024 YR4 сблизится с Землей в 2028 году, позволив исследователям уточнить траекторию полета и вероятность его вхождения в атмосферу. Об этом преподаватель астрономии Пермского национального исследовательского политехнического университета Евгений Бурмистров сообщил ТАСС .

По предварительным оценкам ученых, астероид может войти в атмосферу Земли 22 декабря 2032 года. Бурмистров сообщил, что это грозит масштабными разрушениями в радиусе 30 километров от места падения космического тела.

«Шансы столкновения крайне малы, но астрономы уже готовятся уточнить траекторию во время его следующего сближения с Землей в 2028 году», — сказал ученый.

Пока вероятность столкновения составляет всего 0,0017%. Бурмистров напомнил, что на случай реальной опасности человечество уже научилось менять траекторию небесных тел.

Ранее НАСА столкнуло зонд с астероидом Диморф. Специалисты рассчитывали, что это сократит его орбиту на 1%.