Ученые ИКИ РАН зафиксировали сильный взрыв на обратной стороне Солнца

На обратной стороне Солнца зафиксировали сильный взрыв. Последствия вспышки на Земле могут проявиться уже через несколько дней. Об этом сообщили в телеграм-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Никакого значения это не имеет, так как активные центры на Солнце сейчас живут примерно неделю. К Земле через несколько дней, почти наверняка, выйдут лишь обломки», — отметили ученые.

Ранее пресс-служба ИКИ РАН сообщила, что на Солнце зафиксировали исключительный всплеск активности: группа пятен 4366 произвела 58 сильных вспышек уровней M и X.

Несмотря на большую мощность произошедших взрывов, в том числе супер-вспышки класса X8.1, их влияние на нашу планету осталось умеренным. Еще специалисты лаборатории обратили внимание на необычную аномалию: солнечные события почти не вызвали значительных выбросов плазмы.