Ученые зафиксировали резкий скачок активности на Солнце

На Солнце зафиксировали резкий скачок активности. Если позавчера произошло пять вспышек, вчера — восемь, то за последние сутки их число достигло 17. Об этом сообщил телеграм-канал Лаборатории солнечной астрономии (XRAS).

«Сегодня утром была взята планка уровня M (произошли первые два таких события), и непокоренным остается только высший порог X», — заявили в лаборатории.

По словам ученых, крупнейшая активная область года, которая сейчас расположена точно напротив Земли, пока не произвела ни одной вспышки высшего балла. Это выглядит скорее парадоксом, и взрывы уровня X могут начаться в любой момент.

Снимки показали, что две группы пятен, визуально разделенные на поверхности, на уровне короны объединились в сложную магнитную структуру, обмениваясь энергией через линии магнитного поля.

С одной стороны, это позволяет сбрасывать излишки энергии соседу, с другой — такой конгломерат способен накопить энергию для исключительно мощного взрыва.