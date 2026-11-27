Запущенный почти 50 лет назад космический аппарат «Вояджер-1» больше не отправляет научные и инженерные данные. Об этом сообщили на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА).

«Вояджер-1» отправили в космос 5 сентября 1977 года. Трудности со связью зафиксировали 14 ноября.

«Одна из антенн сети дальней космической связи НАСА в австралийской Канберре установила связь с аппаратом и приняла несущий сигнал, однако сами данные при этом отсутствовали», — заявили в НАСА.

Присутствие несущего сигнала говорит о работе бортового компьютера системы ориентации и управления, который удерживает аппарат так, что его антенна смотрит на Землю. Это подтверждает и исправность самой антенны с передающим оборудованием.

При этом отсутствие данных свидетельствует о том, что причина, скорее всего, в бортовом компьютере, который собирает сведения от подсистем аппарата и преобразует их в формат, подходящий для отправки на Землю.