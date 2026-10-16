Астроном Богачев объяснил, что такое високосный час

На смену високосной секунде, решение об отмене которой вступит в силу в 2027 году, придет високосный час. Значение этих терминов 360.ru объяснил заведующий лаборатории солнечной астрономии института космических исследований РАН, доктор наук Сергей Богачев.

«Сам термин „високосная секунда“, как и „високосный час“ несколько некорректный, бытовой, и, конечно, ученые их не употребляют», — сказал он.

Богачев добавил, что выражение ввели по аналогии с високосными сутками, но они корректируют продолжительность года и не имеют отношения к длительности дня.

Время, подчеркнул астроном, можно было бы корректировать чаще, но в итоге научное сообщество приняло решение ждать, пока накопится час.

«По оценкам, это произойдет не раньше, чем через тысячу лет. Поэтому для текущего и большинства следующих поколений, по сути, это равно полной отмене», — сказал он.

Почему високосную секунду решили отменить и что это изменит, читайте в нашей статье.