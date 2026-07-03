Ученые разгадали 500-летнюю тайну смерти братьев Медичи

Ученые нашли следы малярийного паразита в останках кардинала Джованни де Медичи и великого герцога Тосканы Франческо I де Медичи, умерших в XVI веке. Об этом сообщил журнал Live Science со ссылкой на исследование международной группы специалистов.

Историки почти 500 лет спорили о причине смерти представителей влиятельнейшей семьи эпохи Возрождения — Медичи. Одни считали, что братья стали жертвами отравления мышьяком, другие связывали их гибель с тяжелой болезнью.

Исследователи изучили образцы костной ткани и выделили древнюю ДНК. В ней они обнаружили генетические следы Plasmodium falciparum — паразита, который вызывает одну из самых опасных форм малярии.

Авторы работы отметили, что открытие стало первым прямым молекулярным подтверждением болезни у Медичи. Раньше специалисты могли только предполагать и сопоставлять симптомы из хроник с известными заболеваниями.

«Теперь мы можем с научной уверенностью сказать, что причиной смерти великого герцога Франческо де Медичи стала малярия, а не отравление», — заявила историк медицины из Пизанского университета и соавтор исследования Валентина Джуффра.

Ранее российские ученые при изучении археологических памятников в районе Байкала обнаружили следы древней бактерии Yersinia pestis — возбудителя чумы. Возраст находки превысил пять тысяч лет.