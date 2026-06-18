Следы древнейшей в истории эпидемии чумы нашли в районе Байкала

Ученые, исследовавшие археологические памятники недалеко от озера Байкал, нашли следы древней бактерии Yersinia pestis — возбудителя чумы — возрастом более пяти тысяч лет. Результаты исследования опубликовали в журнале Nature .

Для изучения взяли ДНК 46 человек, живших в эпоху неолита. У 18 из них выявили следы бактерии. Ученые пришли к выводу, что чума появилась задолго до развития городских цивилизаций и, вероятно, не там, где предполагалось ранее.

В январе археологи нашли в Германии массовое захоронение времен эпидемии чумы, свирепствовавшей в Европе с 1346 по 1353 год. Судя по перемешанной почве, людей закапывали в спешке. Вероятно, это один из очагов инфекции, описанный в Эрфуртских хрониках.