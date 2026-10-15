Ученые нашли природное вещество, способное уменьшить фиброз печени

Соединение пирролохинолинхинон (PQQ), содержащееся в зеленом чае, киви, шпинате и соевых продуктах, способно уменьшать повреждения печени, вызванные токсичными веществами. Результаты работы опубликовали в журнале Food & Function .

На лабораторных мышей воздействовали токсином циперметрином, который способствует образованию рубцовой ткани в печени.

У животных, получавших PQQ, эти изменения были менее выраженными, поскольку оно снизило активность белка GLS1, связанного с развитием фиброза. Также вещество ослабило другие изменения, приводящие к повреждениям печени.

По мнению исследователей, соединение можно использовать для разработки лекарств, но пока его действие проверили только на мышах.

Также ученые обнаружили природное вещество диосгенин, которое может уменьшать вызванные нехваткой сна воспаление печени и нарушения работы кишечника.