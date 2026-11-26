Стало известно, когда в России начнет расти световой день
Московский планетарий: с 22 декабря в России начнет расти световой день
В России и других странах Северного полушария световой день начнет снова увеличиваться с 22 декабря. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Московского планетария.
К 1 января продолжительность светлого времени суток вырастет на шесть минут и составит семь часов пять минут. Самым коротким днем 2026 года станет 21 декабря.
«Если 21 декабря продолжительность дня составит минимальные в году шесть часов 59 минут, то к концу месяца день увеличится уже до семи часов пяти минут», – рассказали в планетарии.
Ранее в Роспотребнадзоре дали советы по организации режима дня осенью. Распорядок важно адаптировать как раз к сокращению светового дня. Чтобы чувствовать себя хорошо, стоит наладить сон с одним и тем же временем пробуждения, добавить прогулки и сбалансировать питание, добавив в рацион сезонные овощи и фрукты.