В Роспотребнадзоре дали советы по организации режима дня осенью

Осенью важно адаптировать распорядок к сокращению светового дня, чтобы сохранить здоровье, сообщили ТСН24 в Роспотребнадзоре.

Для поддержания хорошего самочувствия эксперты советуют наладить здоровый сон с фиксированным временем пробуждения, добавить неспешные прогулки на свежем воздухе и сбалансировать питание, включив в рацион сезонные овощи и фрукты.

Также рекомендуется регулярно проветривать помещения, поддерживать оптимальную влажность и выделять время на осознанный отдых. Специалисты отмечают, что грамотно выстроенный распорядок дня поможет справиться с сезонной хандрой и сохранить энергию.