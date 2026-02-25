Солнце выдало первую после двухнедельной спячки крупную вспышку

ИКИ РАН: на Солнце произошла самая сильная вспышка за две недели с 9 февраля

Солнечная активность восстановилась после непродолжительного затишья в середине февраля. На краю светила произошла самая мощная за две недели вспышка. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Обстановка на Солнце оставалась спокойной, пока 24 февраля не произошла первая за долгое время вспышка. Началось нарастание активности, за последние сутки специалисты зафиксировали уже 10 таких явлений. Вечером 25 февраля они наблюдали вспышку M2.4 в новой области на юге.

«Произошедшее событие не бог весть какое сильное, но чисто формально это самая крупная вспышка c 9 февраля — примерно тогда закончился последний всплеск», — заявили представители лаборатории.

Опасности для Земли, по их словам, нет. Специалисты отнесли эту вспышку к классу М, то есть средней мощности, Х гораздо сильнее. К тому же она произошла слишком далеко, на самом краю Солнца.

В начале февраля астрофизики сообщали о солнечном шторме из шести вспышек класса X. Его особенностью стало отсутствие крупных выбросов плазмы.