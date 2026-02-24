Солнце проснулось. «Бурлящая» область скоро окажется в зоне влияния на Землю

На видимую сторону Солнца постепенно возвращается область 4366, которая в начале февраля поставила рекорд XXI века по вспышечной активности. Об этом в телеграм-канале сообщила Лаборатория ИКИ РАН.

Ученые отметили, что пока неизвестно, в каком состоянии находится активный центр. После серии вспышек в первых числах февраля область ушла на обратную сторону звезды

«Вероятность второго агрессивного всплеска активности считается в данный момент почти нулевой, хотя поживем — увидим. Но как минимум зима на Солнце, благодаря этому, сменится небольшой оттепелью», — добавили в лаборатории.

Ранее ученые заметили странность — на обращенной к Земле стороне Солнца еще 22 февраля не находилось ни одного пятна, светило выглядело как однородный и ровный диск. Площадь и количество пятен отражают уровень солнечной активности.