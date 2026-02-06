В шаге от рекорда столетия. На Солнце сверкнула серия мощнейших вспышек прямо напротив Земли

РАН зафиксировала десять сильных вспышек на Солнце за последние сутки

На Солнце зафиксировали исключительный всплеск активности: группа пятен 4366, находящаяся прямо напротив Земли, произвела уже 58 сильных вспышек уровней M и X. Данные об этом привела пресс-служба ИКИ РАН в телеграм-канале .

Еще в середине 5 февраля этот активный центр занял второе место по количеству мощных взрывов за всю первую четверть XXI века. До абсолютного рекорда группе осталось произвести всего семь вспышек класса M.

Несмотря на колоссальную энергию взрывов, включая супер-вспышку уровня X8.1, их воздействие на Землю пока остается ограниченным. Ученые РАН отметили и странную аномалию: солнечные удары практически не сопровождаются крупными выбросами плазмы.

Поскольку именно плазменные облака вызывают основные возмущения магнитного поля, никаких последствий на Земле серия вспышек пока не вызвала. Однако, солнечный ветер постепенно насыщается энергией, растут его скорость и температура.

Это вызывает высокий уровень фоновых помех, краткосрочные магнитные бури и яркие полярные сияния.

Опасный регион Солнца останется в зоне прямого воздействия на нашу планету еще около двух суток. Очередной выброс массы вполне может привести к сильнейшим магнитным бурям. Уже сейчас такие явления приобрели планетарный характер, но пока остаются на низком уровне.