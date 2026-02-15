На Земле началась магнитная буря

ИКИ РАН: новая магнитная буря на Земле может продлиться двое суток

Минувшей ночью на Земле началась вторая магнитная буря февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Геомагнитное возмущение пока находится в диапазоне от слабого до среднего.

«Событие имеет понятные причины: на Солнце напротив Земли располагается довольно крупная корональная дыра, но началось примерно на сутки раньше ожиданий», — обратили внимание ученые.

Первая магнитная буря февраля произошла в начале месяца, через 10 суток она повторилась. По прогнозам специалистов, общая продолжительность нового периода возмущений не превысит двух суток. На фоне бурь исследователи отметили заметное увеличение яркости полярных сияний.

Ранее ученые заявили о начале магнитных бурь планетарного масштаба.