Ученый РАН Митрофанов подчеркнул, что российские приборы находятся на мировом уровне космической науки

Научные приборы, созданные в России, активно участвуют в международных космических миссиях и способствуют новым открытиям. Об этом KP.RU рассказал доктор физико-математических наук, заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов.

На орбите Луны работает американский спутник LRO с российским прибором ЛЕНД, который помогает картографировать поток нейтронов и определять наличие воды на спутнике Земли. В декабре к Меркурию подлетит европейско-японский аппарат BepiColombo с четырьмя российскими приборами на борту, включая полностью российский МГНС (Меркурианский гамма- и нейтронный спектрометр).

Игорь Митрофанов подчеркнул, что российские приборы находятся на мировом уровне космической науки. Например, ДАН — российский прибор на марсоходе Curiosity — прозвали «нейтронным рентгеном», так как он просвечивает грунт под марсоходом, заглядывая вглубь.

Несмотря на то что российские космические аппараты не всегда достигают Марса, российские приборы успешно изучают Красную планету в рамках международной кооперации. Митрофанов отметил, что российские ученые продолжают активно исследовать Марс и готовы к новым свершениям, когда придет время.