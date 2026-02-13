На Солнце появилась огромная улыбка

На Солнце нашли смайлик, когда звезда повернулась прямо к Земле

На поверхности Солнца появился узор, напоминающий улыбку. Об этом сообщили в телеграм-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Огромный смайлик размером 1,5 миллиона километров представляет собой сейчас Солнце», — заявили ученные.

Как пояснили специалисты, роль глаз выполнили две огромные активные зоны, а линию улыбки создал протуберанец. Сейчас звезда смотрит прямо на Землю, пока остальные планеты находятся с обратной стороны.

Ранее на Солнце резко закончился один из сильнейших периодов активности. Зона 4366, расположенная напротив Земли, имела все шансы установить вековой рекорд по количеству мощных вспышек. Однако внезапно выбросы прекратились.

Теперь звезда переходит в стабильную фазу, но как долго она продлится — неизвестно. С января этого года зафиксировали уже два мощных всплеска активности.