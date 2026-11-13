Ученые нашли в Саратовской области возможные частицы метеорита 1918 года

Специалисты МГУ имени М. В. Ломоносова и институтов РАН нашли в Саратовской области микрочастицы, которые могут принадлежать метеориту Саратов, упавшему в 1918 году. Об этом со ссылкой на пресс-службу вуза сообщил ТАСС .

Ученые исследовали пять образцов почвы, отобранных около сел Екатериновка, Белая Гора и Донгуз вдоль предполагаемой траектории полета болида. Из грунта извлекли магнитные фракции и изучили их с помощью электронного микроскопа, отметил сайт Ferra.ru.

Большинство обнаруженных микрошариков оказались техногенными частицами земного происхождения. Однако исследователи выявили включения с оливином, никелем и хромом, чей состав сопоставим с веществом метеорита. Итоги работы опубликовал журнал «Записки Горного института». В МГУ уточнили, что сбор образцов осложняют вековое выветривание космического материала и его смешение с почвой.