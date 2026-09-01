Бабье лето — в прошлом? Когда в Москву придет настоящая осень и чего ждать от погоды
Ученый Богачев: астрономическая осень наступит в Москве 23 сентября
В России наступила календарная осень, но существует еще метеорологическая и астрономическая. Когда последние придут в Москву и Подмосковье и что это значит, разобрался 360.ru.
Прогноз погоды в Москве и Подмосковье в начале сентября
Метеорологическая осень в столичном регионе наступает при устойчивом переходе среднесуточной температуры через рубеж +15 градусов, рассказал 360.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Имеется в виду среднесуточная температура, не дневная», — подчеркнул он.
Практически ежегодно в начале осени в Москве и Подмосковье наблюдается бабье лето.
«Наиболее яркие примеры — это последние два года, когда бабье лето растягивалось на очень продолжительный период, особенно в сентябре 2024 года, когда больше половины месяца было бабьим летом», — добавил синоптик.
Продолжительность этого феномена зависит от характера атмосферных процессов и от устойчивости антициклонального поля.
Если оно возникает, в среднем продолжительность бабьего лета может составлять около трех-четырех дней. Варьируется от отсутствия до двух третей месяца.
Александр Шувалов
Осенняя погода придет в столичный регион уже в эти выходные — ожидаются затяжные дожди и понижение дневной температуры до +15…+17 градусов.
«Сегодня сухо. Среда, четверг, пятница — кратковременные дожди после полудня в середине дня, но очень кратковременные, небольшие, и температура +19…+21. Сегодня исключительный день в честь Дня знаний, около +25 градусов. Достаточно устойчивое давление, близкое к норме, — до пятницы, а в пятницу начало резкого понижения температуры с подходом циклона, оно просядет до 735–737 миллиметров ртутного столба», — заключил Шувалов.
Астрономическая осень в Москве и Подмосковье
Астрономическая осень начинается, когда продолжительность ночи начинает превышать продолжительность дня, рассказал 360.ru заведующий лаборатории солнечной астрономии института космических исследований РАН, доктор наук Сергей Богачев.
«В этом году это произойдет 23 сентября около трех часов ночи по московскому времени. В другие годы эта дата и время обычно другие. Меняется в основном из-за наличия високосных лет и в целом из-за особенностей календаря», — объяснил он.
Световой день уменьшается уже более двух месяцев, начиная со дня летнего солнцестояния.
За сентябрь он уменьшится еще дополнительно на два часа.
Сергей Богачев
Высота Солнца над горизонтом влияет на погодные условия: угол падения лучей на Землю постоянно будет снижаться весь сентябрь и всю осень — это главная причина снижения температуры.
Специалист рассказал, каких астрономических событий стоит ждать этой осенью.
«Будет несколько метеорных потоков. В частности, в октябре дракониды и ориониды. Осенью на звездном небе видны весенние знаки зодиака: Рыбы, Овен, Телец. Кто под ними родился, есть возможность посмотреть», — сообщил Богачев.