В России наступила календарная осень, но существует еще метеорологическая и астрономическая. Когда последние придут в Москву и Подмосковье и что это значит, разобрался 360.ru.

«Наиболее яркие примеры — это последние два года, когда бабье лето растягивалось на очень продолжительный период, особенно в сентябре 2024 года, когда больше половины месяца было бабьим летом», — добавил синоптик.

Продолжительность этого феномена зависит от характера атмосферных процессов и от устойчивости антициклонального поля.

Если оно возникает, в среднем продолжительность бабьего лета может составлять около трех-четырех дней. Варьируется от отсутствия до двух третей месяца.

Осенняя погода придет в столичный регион уже в эти выходные — ожидаются затяжные дожди и понижение дневной температуры до +15…+17 градусов.

«Сегодня сухо. Среда, четверг, пятница — кратковременные дожди после полудня в середине дня, но очень кратковременные, небольшие, и температура +19…+21. Сегодня исключительный день в честь Дня знаний, около +25 градусов. Достаточно устойчивое давление, близкое к норме, — до пятницы, а в пятницу начало резкого понижения температуры с подходом циклона, оно просядет до 735–737 миллиметров ртутного столба», — заключил Шувалов.