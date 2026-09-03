Венера скроется за Луной, а осень начнется с равноденствия. Что наблюдать на небе в сентябре-2026
Астроном Турилов: в сентябре-2026 Луна закроет Венеру, что случается редко
Сентябрь 2026 года обещает быть богатым на астрономические события: Луна сблизится с Марсом и Юпитером, накроет Плеяды, а 23 сентября наступит день осеннего равноденствия. Но главная интрига — редкое покрытие Венеры Луной днем 4 сентября, которое невооруженным глазом не увидеть. Астрологи, впрочем, предупреждают: некоторые из этих явлений могут принести не только красоту, но и бытовые травмы, разлуки и даже аварии. Что можно увидеть на небе в первый месяц осени и к каким датам стоит отнестись с осторожностью — в материале 360.ru.
Астрономические события сентября 2026 года
В первый осенний месяц случится сразу несколько астрономических событий:
- сближение Луны с Марсом в ночь на 7 сентября;
- утром 9 сентября соединение Луны с Юпитером;
- вечером 17 сентября Луна окажется рядом с Антаресом — самой яркой звездой созвездия Скорпиона;
- полнолуние 26 сентября. Из-за близости к срокам сбора урожая в старину его иногда называют Урожайной луной;
- покрытие Луной звездного скопления Плеяды в ночь с 30 сентября на 1 октября.
«Самое главное астрономическое событие сентября — это день осеннего равноденствия, когда день будет равен ночи и в северном полушарии наступит астрономическая осень, а в южном — астрономическая весна. Это будет 23 сентября», — рассказал 360.ru популяризатор астрономии, руководитель клуба путешествий «К звездам» Ярослав Турилов.
Но если все вышеперечисленные явления встречаются достаточно часто, то вот покрытие Венеры Луной, которое случится 4 сентября с 13:00 до 14:00, таковым назвать нельзя.
«Это достаточно редкое событие, и его можно увидеть, используя простые астрономические приборы, допустим бинокль или телескоп. Венера — яркий объект, но из-за того, что событие произойдет днем, невооруженным глазом увидеть перекрытие не получится», — объяснил Турилов.
Чтобы наблюдать за явлением, нужно будет сначала найти на дневном небе Луну, а Венера будет находиться рядом с ней — ее-то и нужно распознавать с помощью астрономических приборов.
Другие явления можно будет наблюдать на небе без специальных приборов.
«Уран и Нептун невозможно увидеть, потому что они далеко от нас, Меркурий тоже сложно наблюдать. А движения других планет можно смотреть на небе. Для этого не требуется никакой техники. Главное, чтобы было ясное небо», — рассказал 360.ru астроном и астрофизик Дмитрий Вибе.
Как астрономические явления сентября повлияют на людей
Во время сближения Луны со звездой Антарес следует быть осторожным, так как в этот период возможны аварии и повысится риск получения бытовых травм, рассказала 360.ru астролог Лилия Любимова.
«Последнее негативное воздействие Антареса началось с весны этого года. В тот период, примерно летом, в Тюмени были наводнения, где-то случались землетрясения — происходила какая-то нездоровая ерунда», — объяснила Любимова.
В сентябре Луна повзаимодействует с Плеядой — созвездием, которое в астрологии связано с потерями, расходами и разлуками, с негативными событиями в личной жизни, такими как расставания и измены.
«Сентябрь в этом году будет не очень комфортным, в первую очередь с точки зрения эмоциональных моментов. Могут вскрыться неприятные вещи в личной жизни. Поэтому в первый осенний месяц нужно быть осторожным, особенно в момент сближения Луны с Антаресом и Марсом. Возможны аварии, травмы, бытовые неприятности», — отметила астролог.
Она посоветовала не идти на поводу у судьбы. В пример Любимова привела типичную ситуацию на дороге, которая всем знакома: кто-то может ошибаться на дороге, ехать медленно, раздражать. В такие моменты легко погорячиться, начать обгонять, сигналить, что может привести к ДТП. Однако не зря говорится: тише едешь, дальше будешь. То есть в таких ситуациях лучше не раздражаться, а принять окружающую обстановку.
Интересно
Больше других знаков зодиака Антарес в сентябре 2026 года повлияет на Стрельцов и Близнецов, отметила астролог.
Как использовать астрономические явления в свою пользу
Сближение Луны и Юпитера следует использовать для диалогов с начальством на работе и для взаимодействий с государственными структурами, рассказала астролог. Например, это отличное время для сдачи отчетов или оформления документов. Эксперт предупредила — в этом деле следует быть аккуратным, чтобы не наделать ошибок.
Остальные астрономические явления сентября Любимова посоветовала никак не использовать в своих интересах — они принесут в жизнь больше негативного, чем позитивного.