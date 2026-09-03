Венера скроется за Луной, а осень начнется с равноденствия. Что наблюдать на небе в сентябре-2026

Сентябрь 2026 года обещает быть богатым на астрономические события: Луна сблизится с Марсом и Юпитером, накроет Плеяды, а 23 сентября наступит день осеннего равноденствия. Но главная интрига — редкое покрытие Венеры Луной днем 4 сентября, которое невооруженным глазом не увидеть. Астрологи, впрочем, предупреждают: некоторые из этих явлений могут принести не только красоту, но и бытовые травмы, разлуки и даже аварии. Что можно увидеть на небе в первый месяц осени и к каким датам стоит отнестись с осторожностью — в материале 360.ru.

«Самое главное астрономическое событие сентября — это день осеннего равноденствия, когда день будет равен ночи и в северном полушарии наступит астрономическая осень, а в южном — астрономическая весна. Это будет 23 сентября», — рассказал 360.ru популяризатор астрономии, руководитель клуба путешествий «К звездам» Ярослав Турилов.

полнолуние 26 сентября. Из-за близости к срокам сбора урожая в старину его иногда называют Урожайной луной;

Но если все вышеперечисленные явления встречаются достаточно часто, то вот покрытие Венеры Луной, которое случится 4 сентября с 13:00 до 14:00, таковым назвать нельзя.

«Это достаточно редкое событие, и его можно увидеть, используя простые астрономические приборы, допустим бинокль или телескоп. Венера — яркий объект, но из-за того, что событие произойдет днем, невооруженным глазом увидеть перекрытие не получится», — объяснил Турилов.

Чтобы наблюдать за явлением, нужно будет сначала найти на дневном небе Луну, а Венера будет находиться рядом с ней — ее-то и нужно распознавать с помощью астрономических приборов.

Другие явления можно будет наблюдать на небе без специальных приборов.

«Уран и Нептун невозможно увидеть, потому что они далеко от нас, Меркурий тоже сложно наблюдать. А движения других планет можно смотреть на небе. Для этого не требуется никакой техники. Главное, чтобы было ясное небо», — рассказал 360.ru астроном и астрофизик Дмитрий Вибе.