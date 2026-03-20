В Россию пришла астрономическая весна

Астрономическая весна пришла в Россию и другие страны Северного полушария в 17:46 по московскому времени. Об этом сообщил ТАСС .

«Солнце, двигаясь по эклиптике, в этот момент пересекает небесный экватор и переходит из Южного полушария небесной сферы в Северное», — объяснили эффект в Московском планетарии.

Астрономическая смена времен года происходит не в соответствии с календарной, а в дни летнего и зимнего солнцестояний и весеннего и осеннего равноденствий.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец рассказал об «автомобильной зиме» начиная с 25 марта. По его словам, среднесуточная температура воздуха перестанет опускаться ниже +5 градусов и с этого времени автомобилистам можно задуматься о переходе с зимней резины на летнюю.