Астрофизик оценил шансы увидеть падающую звезду в октябре

Астрофизик Богачев: во время звездопада можно увидеть один метеор за 5–10 минут

Заявленные для метеорных потоков показатели не означают, что наблюдатель действительно увидит столько падающих звезд. Расчетные значения предполагают практически идеальные условия, рассказал 360.ru заведующий лабораторией солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

«Цифры порой вводят в избыточный оптимизм, потому что это максимальное значение, которое можно увидеть на идеальном черном небе, в идеальных условиях. Дракониды и Ориониды в целом — потоки среднего или сильнее среднего уровня, но не самые крупные в году. Поэтому в обычных условиях обычному человеку одну звезду в пять–десять минут, наверное, получится увидеть», — объяснил астрофизик.

При этом интенсивность Драконид может заметно меняться от года к году. По словам Богачева, иногда Земля попадает в более плотную часть пылевого облака, что приводит к резкому увеличению числа метеоров.

Когда лучше наблюдать два октябрьских звездопада, куда смотреть и почему Дракониды способны на внезапные всплески — читайте в нашей статье.