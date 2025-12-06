Мировые космические агентства провели срочные учения из-за 3I/ATLAS

Непредсказуемое поведение космического объекта 3I/ATLAS взволновало мировые космические агентства. США, Австралия, Япония и другие страны провели тайные учения по защите Земли, сообщил The Daily Star .

Европейское космическое агентство инициировало испытания триады планетарной обороны, которая включает в себя центр управления полетами, систему моделирования быстрого реагирования и наземные сети наблюдения. Следом гражданские, военные и коммерческие операторы спутников Японии провели ускоренные учения по столкновению с астероидом.

Похожие маневры организовали также Австралия, Южная Корея и Бразилия. Космические силы США перенесли запланированную на конец 2026 года репетицию слежения за объектом на большой высоте на более ранний срок.

Во внутренних документах упоминались высокоскоростные негравитационно ускоренные объекты. Все учения позиционировались как плановые, некоторые проходили без афиширования. Их сроки и масштаб вызвали вопросы у космических аналитиков и представителей оборонных ведомств.

«Это породило предположения о том, что правительства готовятся к непредсказуемому поведению межзвездного объекта, известного как 3I/ATLAS», — заявил автор статьи.

Гипотезу об искусственном происхождении 3I/ATLAS выдвинул директор-основатель Инициативы по черным дырам Гарвардского университета Ави Лоуб. НАСА же объявило его межзвездной кометой и назвало дату максимального сближения с Землей.